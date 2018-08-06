09:36 06.08.2018 | Политика | Новости
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Премьер Японии готов провести переговоры с Ким Чен Ыном

Глава японского правительства Синдзо Абэ хочет устроить встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. 

Премьер Японии готов провести переговоры с Ким Чен Ыном

Об этом передает Kyodo.

По словам премьер-министра, на сегодняшний день между Японией и КНДР наблюдается стагнация. В связи с этим два государства должны провести соответствующее переговоры для подробного рассмотрения денуклеаризации Корейского полуострова. 

Вместе с тем Абэ отметил, что он действительно готов встретиться с Ким Чен Ыном, чтобы решить наконец-то ядерный и ракетный вопросы, а также построить новые японско-северокорейские отношения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел рабочую встречу с госсекретарем США Майком Помпео. В своем вступительном слове он заявил, что Япония вместе с США хочет решить проблемы безопасности, связанные с КНДР. Япония остается недовольным тем, что КНДР продолжают похищать японских граждан. 


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