Премьер Японии готов провести переговоры с Ким Чен Ыном

Об этом передает Kyodo.

По словам премьер-министра, на сегодняшний день между Японией и КНДР наблюдается стагнация. В связи с этим два государства должны провести соответствующее переговоры для подробного рассмотрения денуклеаризации Корейского полуострова.

Вместе с тем Абэ отметил, что он действительно готов встретиться с Ким Чен Ыном, чтобы решить наконец-то ядерный и ракетный вопросы, а также построить новые японско-северокорейские отношения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел рабочую встречу с госсекретарем США Майком Помпео. В своем вступительном слове он заявил, что Япония вместе с США хочет решить проблемы безопасности, связанные с КНДР. Япония остается недовольным тем, что КНДР продолжают похищать японских граждан.