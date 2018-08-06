21:32 06.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парубий заверил, что осенью Рада приступит к Избирательному кодексу

Верховная Рада Украины во время осенней сессии рассмотрит проект Избирательного кодекса, обновление Центральной избирательной комиссии и имплементационные законопроекты к принятому недавно закону о национальной безопасности в новой редакции.

Парубий заверил, что осенью Рада приступит к Избирательному кодексу

При этом наиболее сложным будет рассмотрение проекта Избирательного кодекса. Об этом в городе Тустани Львовской области заявил журналистам председатель парламента Андрей Парубий.

По его словам, в октябре останется год до парламентских выборов. До президентских еще меньше. Поэтому одним из первых законов важно будет упорядочить избирательное законодательство.

Кроме того, Парубий отметил, что осенью будет необходимость принять профильные законы - о Службе безопасности, закон о разведке, закон о создании в Верховной Раде комитета по вопросам разведки. Это будет отдельный важный блок - вопросы национальной безопасности и обороны, - пояснил он, добавив, что предстоит также рассмотреть блок гуманитарных законопроектов и вопрос реформы парламента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Верховной раде внесли некоторые изменения в количество членов Центральной избирательной комиссии. Соответствующие сведения подтвердил во время брифинга глава ВР Андрей Парубий.


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