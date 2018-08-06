13:58 06.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Освобожденный из колонии РФ Костенко вернулся в Украину

Политзаключенный Александр Костенко, которого освободили из российской колонии, вместе с украинскими дипломатами пересек российско-украинскую границу и уже вечером будет в Киеве.

Освобожденный из колонии РФ Костенко вернулся в Украину

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей страничке в Facebook.

Так, в своем посте член украинского парламента написала, что в 16 часов в МИД обсудят совместные усилия власти и дипломатический корпус касательно защиты украинцев, незаконно удерживаемых в российской тюрьме.

"Украинская сторона и в дальнейшем будет делать всё для поддержки наших незаконно заключенных в РФ граждан", - подчеркнула Геращенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", крымчанин Александр Костенко принимал активное участие в событиях на Майдане в Киеве. В мае 2015-го жителя Симферополя Александра Костенко крымский "суд" приговорил к четырем годам и двум месяцам якобы за нанесение травм сотруднику крымского "Беркута" в Киеве.


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