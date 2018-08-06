05:00 06.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Дипломаты стран Балтии и Украины посетят Грузию с визитом солидарности

 

В десятую годовщину оккупации территории Грузии и агрессии со стороны Российской Федерации в понедельник, 6 августа, с визитом солидарности в страну прибудут дипломаты Польши, стран Балтии и Украины.

Дипломаты стран Балтии и Украины посетят Грузию с визитом солидарности

В частности, с визитом прибудут глава польской дипломатии Яцек Чапутович, вице-премьер Украины Павел Розенко и министры иностранных дел Литвы Линас Линкявичус и Латвии - Эдгарс Ринкевичс. Как сообщает "Польское радио", ссылаясь на информацию пресс-центра Министерства иностранных дел Польши, во время двухдневного визита состоятся встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Грузии Мамукою Бахтадзе, а также главой грузинской дипломатии Давітом Залкаліані и другими политиками.

Поскольку визит связан с десятой годовщиной российской агрессии против Грузии, дипломаты также возложат цветы к памятнику павшим за единство Грузии и до памятника Леху Качиньскому в Тбилиси.

При этом министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс в своем Twitter отметил, что десять лет после начала российской агрессии против Грузии Россия продолжает нарушать суверенитет страны, занимая 20% территории. Сегодня вместе с коллегами едем в Тбилиси, чтобы выразить солидарность с грузинами, - написал он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Грузии 1 августа 2018 года, начались многонациональные военные учения 13-ти стран НАТО, в том числе, и Украины.


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