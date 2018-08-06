Дело Сущенко наконец то попало в Верховный суд РФ

Об этом сообщил общественный защитник журналиста Марк Фейгин в Facebook.



По его словам, дело должны рассмотреть в течение 45 дней.



Кроме того, Фейгин добавил, что уже в сентябре предстоит апелляционное рассмотрение по его жалобе на приговор Московского городского суда, который признал Сущенко виновным и назначил наказание 12 лет лишения свободы якобы за шпионаж.

Как сообщал "УРА-Информ", в деле Сущенко задействуют все механизмы, которые помогут ему вернуться в Украину. Речь в частности идет о Конвенции 1993 года относительно передачи осужденных лиц для отбывания наказания на родине.