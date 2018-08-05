12:31 05.08.2018 | Политика | Новости
100200585:roman

Трамп предложил "ликвидировать" Всемирную торговую организацию

Президент США Дональд Трамп считает, что ВТО приносит странам-членам организации лишь одни бедствия. Об этом он заявил в очередной речи перед избирателями в штате Огайо.

Трамп предложил

Американский лидер уверяет, что на протяжении последних 18 лет иностранцы пользовались "меморандумами ВТО", чтобы отбирать у американцев их рабочие места и достойную заработную плату, в то время как собственные предприятия вынуждены были страдать от "засилья иностранных товаров". 

"Только Огайо потерял более 200 тыс. рабочих мест в промышленном секторе, с тех пор как Китай присоединился к ВТО", - подчеркнул Трамп. В очередной раз президент призвал к "глобальному" реформированию ВТО, иначе Вашингтон вынужден будет пересмотреть условия своего участие в лоне организации.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава американского государства Дональд Трамп рассказал о готовности снятия пошлин с европейских товаров, если ЕС в ответ снимет ограничения с товаров США.


Поделиться
Читайте также:

  • Как только глава Еврокомиссии Юнкер покинет Белый дом, Трамп наверняка напишет что-то в Twitter против Европы, предрекает Der Spiegel. Трамп неожиданно пригласил в Вашингтон и Путина - Конгресс отреагировал заявлением, что в Капитолии ждут только "наших союзников". The Washington Post обсуждает, мог ли Трамп победить без "помощи русских" и что думают американцы о гипотетическом российском компромате на президента США.

  • Сенат Соединенных Штатов Америки в четверг утром, 2 августа, принял ранее утвердить, проголосованный Палатой представителей проект закона о "Бюджете США на 2019 год, на нужды национальной обороны".

  • В Мукачево молодая мама пыталась сдать своего сына в аренду для попрошайничества. Об этом передает  пресс-служба Нацполиции в области.
 
США не будут сотрудничать с "разжигателями" Сирийского конфликта На Одещине иномарка "проткнула" дорожный отбойник - ФОТО На Николаса Мадуро напали дроны Исламскую республику продолжают раздирать социальные конфликты
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив