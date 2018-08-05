Трамп предложил "ликвидировать" Всемирную торговую организацию

Американский лидер уверяет, что на протяжении последних 18 лет иностранцы пользовались "меморандумами ВТО", чтобы отбирать у американцев их рабочие места и достойную заработную плату, в то время как собственные предприятия вынуждены были страдать от "засилья иностранных товаров".

"Только Огайо потерял более 200 тыс. рабочих мест в промышленном секторе, с тех пор как Китай присоединился к ВТО", - подчеркнул Трамп. В очередной раз президент призвал к "глобальному" реформированию ВТО, иначе Вашингтон вынужден будет пересмотреть условия своего участие в лоне организации.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава американского государства Дональд Трамп рассказал о готовности снятия пошлин с европейских товаров, если ЕС в ответ снимет ограничения с товаров США.