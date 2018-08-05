12:13 05.08.2018 | Политика | Новости
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США не будут сотрудничать с "разжигателями" Сирийского конфликта

США отказались сотрудничать с Россией в вопросе урегулирования ситуации в Сирии. Об этом передает Reuters.

США не будут сотрудничать с

Сообщается, что российские власти обратились к Генеральному штабу США с предложением о восстановлении Сирии, но реакция Вашингтона была резко негативной.

В ответ на уведомлении Москвы начальник Генерального штаба российской армии Валерий Герасимов 19 июля направил соответствующее письмо руководителю Объединенного комитета начальников штабов США, генерал-майору Джозефу Данфорду.

Российская сторона в письме сетует на то, что правительству президента Сирии Башара Асада не хватает горючего, оборудования и других вещей, необходимых для восстановления страны и репатриации беженцев.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава комитета Сената США по внешним делам Боб Коркер сообщил, что Вашингтон может принять новые санкции против России до проведения промежуточных выборов в Конгресс, которые запланированы на ноябрь. 


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