20:32 05.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Срок действия закона о статусе Донбасса будет зависеть от партнеров Украины, - Парубий

Решение о продлении закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, Верховная Рада примет ближе к истечению срока его действия в октябре.

Срок действия закона о статусе Донбасса будет зависеть от партнеров Украины, - Парубий

Оно будет зависеть от позиции международных партнеров Украины по этому вопросу. Такое мнение, в субботу, 4 августа, высказал в поселке Тустани Львовской области глава парламента Андрей Парубий.

По его словам, Украине крайне важно удержать санкции против России. Для международного позиционирования Украины, для защиты украинских интересов не только на внутригосударственном, но и на межгосударственном уровне, насколько это будет важно, - сказал он, напомнив, что в прошлом году перед продлением действия закона на год он отмечал, что продление статуса не будет иметь никакого влияния.

Путин не планировал и не планирует выполнять какие-либо соглашения. К сожалению, тогда многие наши коллеги очень эмоционально протестовали против продления. Этот год продемонстрировал: никаких изменений не произошло, - пояснил Парубий.

Напомним, специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Украина окажется в невыгодной ситуации, если не продлит действие закона об особом статусе Донбасса.

Как сообща УРА-Информ, 6 октября 2017 года Верховная Рада продлила на год срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, который должен был утратить силу 18 октября 2017 года.


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