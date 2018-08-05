14:13 05.08.2018 | Политика | Новости
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Россия ввела дополнительные меры безопасности на границе с Беларусью

Россия намерена полностью закрыть границу с Беларусью для иностранного транспорта. Об этом передает DW.

Россия ввела дополнительные меры безопасности на границе с Беларусью

Сообщается, что сотрудники российской пограничной службы уже получили разнарядку для проведения мероприятий дополнительного контроля для въезда в страну. Так, Россия ограничила доступ на территорию для водителей с любыми паспортами, кроме российских и белорусских.

Однако, есть только одна категория граждан Евросоюза, которая имеет право пересечь белорусско-российскую границу - это водители-международники. Пограничники РФ планируют закрыть границу с Беларусью для иностранного транспорта.

Кроме того, Москва в ближайшее время изменить режим пересечения границы для дальнобойщиков из третьих стран, которые въезжают на ее территорию из Беларуси.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому граждане 80 стран смогут находиться в стране до 30 дней. 


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