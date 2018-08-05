На Николаса Мадуро напали дроны

По словам министра связи Хорхе Родригес, во время парада в Каракасе на президента Венесуэлы Николаса Мадуро совершили покушение с помощью дронов со взрывчаткой. Беспилотники налетели на Мадуро, когда он выступал на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Военные в считанные минуты обезвредили все 6 дронов.

В результате столкновений пострадало 6 человек. Министр связи добавил, что президент уже вернулся к работе. Он поручил спецслужбам расследовать данный инцидент. В совершении покушения Мадуро подозревает колумбийские власти.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Конституционная ассамблея Венесуэлы отменила скандальное решение, ограничивающее населению доступ к иностранной валюте.