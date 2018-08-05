08:00 05.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Чем будут заниматься украинские депутаты после окончания летних каникул

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий поведал о грядущем регламенте депутатов, который ожидает их после летних каникул. Об этом передает  "Радио Свобода". 

Чем будут заниматься украинские депутаты после окончания летних каникул

По его словам, очень важно вернуться в рабочую обстановку в парламенте, особенно накануне президентских выборов, когда законодательный процесс естественным образом "тормозиться" из-за подготовки политических партий к грядущей гонке. 

В начале открытия 9 сессии депутаты будут рассматривать проект Избирательного кодекса, обновление Центральной избирательной комиссии и имплементационные законопроекты в закон о национальной безопасности.

"В октябре останется год до парламентских выборов. До президентских еще меньше. Поэтому одним из первых законов важно будет упорядочить избирательное законодательство", - добавил Парубий. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Верховной Раде внесли некоторые изменения в количество членов Центральной избирательной комиссии. Вопрос будет рассматриваться в сентябре. 


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