Чем будут заниматься украинские депутаты после окончания летних каникул

По его словам, очень важно вернуться в рабочую обстановку в парламенте, особенно накануне президентских выборов, когда законодательный процесс естественным образом "тормозиться" из-за подготовки политических партий к грядущей гонке.

В начале открытия 9 сессии депутаты будут рассматривать проект Избирательного кодекса, обновление Центральной избирательной комиссии и имплементационные законопроекты в закон о национальной безопасности.

"В октябре останется год до парламентских выборов. До президентских еще меньше. Поэтому одним из первых законов важно будет упорядочить избирательное законодательство", - добавил Парубий.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Верховной Раде внесли некоторые изменения в количество членов Центральной избирательной комиссии. Вопрос будет рассматриваться в сентябре.