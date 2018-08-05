Чем будут заниматься украинские депутаты после окончания летних каникул

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий поведал о грядущем регламенте депутатов, который ожидает их после летних каникул. Об этом передает "Радио Свобода".
По его словам, очень важно вернуться в рабочую обстановку в парламенте, особенно накануне президентских выборов, когда законодательный процесс естественным образом "тормозиться" из-за подготовки политических партий к грядущей гонке.
В начале открытия 9 сессии депутаты будут рассматривать проект Избирательного кодекса, обновление Центральной избирательной комиссии и имплементационные законопроекты в закон о национальной безопасности.
"В октябре останется год до парламентских выборов. До президентских еще меньше. Поэтому одним из первых законов важно будет упорядочить избирательное законодательство", - добавил Парубий.
Как сообщалось в "УРА-Информ", в Верховной Раде внесли некоторые изменения в количество членов Центральной избирательной комиссии. Вопрос будет рассматриваться в сентябре.