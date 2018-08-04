10:19 04.08.2018 | Политика | Новости
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Макрон предостерегает Великобританию от негативных последствий выхода из состава ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел рабочую встречу с премьер-министром Великобритании Терезой ​​Мэй. Об этом передает BFM.

Макрон предостерегает Великобританию от негативных последствий выхода из состава ЕС

Стороны встретились в летней резиденции французских лидеров в Брегансон. Там он пробудет две недели, так как законный отпуск французского президента, как и у большинства французов, приходится на первую половину августа.

Подлинно неизвестно, о чем говорили европейские лидеры, так как встреча проводилась за закрытой дверь, сотрудников масс-медиа на пустили в Бергсон. Однако, сам Макрон после встречи заявил, что ключевой темой разговора двух лидеров стал вопрос предстоящего выхода Соединенного Королевства из Евросоюза и борьбе с мигрантским кризисом на Европейском континенте. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будет лично инициировать внедрение экономические санкции против тех стран-членов ЕС, которые отказываются принимать беженцев из Сирии и Африки. 


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