В в доме крымскотатарского активиста оккупанты устроили "шмон"

Об этом пишет "Крымская солидарность".

Отмечается, что ранее, в доме Аблязимова в Калиновке уже проходил обыск.

А мы напомним, что 26 июля стало известно, что в оккупированном Крыму во время обыска в селе Курское Белогорского района в доме семьи Асанова российские силовики внесли в протокол сведения о якобы выявленных гильзы.

В тот же день ФСБшники пришли с обысками к крымским татарам Мустафе Коки, Умеру Абдувелиеву, Ридвану Сейтхалилову и Сейтумеру Асанову.

А 18 июня в оккупированном Крыму российские силовики задержали жительницу города Старый Крым Назиф Сейтумерову и ее отца.

Как сообщал "УРА-Информ", представители Меджлиса крымскотатарского народа сообщают, что власти РФ намерены выдавить коренное население полуострова и заселить его бурами - африканцами европейского происхождения.