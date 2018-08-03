В в доме крымскотатарского активиста оккупанты устроили "шмон"

В оккупированном Крыму, в доме активиста крымскотатарского народа Ленура Аблязимова идет обыск. Что ищут российские силовики не сообщают.
Об этом пишет "Крымская солидарность".
Отмечается, что ранее, в доме Аблязимова в Калиновке уже проходил обыск.
А мы напомним, что 26 июля стало известно, что в оккупированном Крыму во время обыска в селе Курское Белогорского района в доме семьи Асанова российские силовики внесли в протокол сведения о якобы выявленных гильзы.
В тот же день ФСБшники пришли с обысками к крымским татарам Мустафе Коки, Умеру Абдувелиеву, Ридвану Сейтхалилову и Сейтумеру Асанову.
А 18 июня в оккупированном Крыму российские силовики задержали жительницу города Старый Крым Назиф Сейтумерову и ее отца.
Как сообщал "УРА-Информ", представители Меджлиса крымскотатарского народа сообщают, что власти РФ намерены выдавить коренное население полуострова и заселить его бурами - африканцами европейского происхождения.