07:32 03.08.2018 | Политика | Новости
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В Дании люди бастуют против закона о ношении паранджи в Дании

В Дании, где накануне вступил в силу закон о запрете ношения паранджи, более тысячи жителей вышли на акции протеста.

В Дании люди бастуют против закона о ношении паранджи в Дании

Организаторы акции заявили, что таким образом хотят бороться с экстремизмом. Как сообщает в четверг, 2 августа, "Радио Свобода", демонстранты обвиняют правительство в ущемлении прав женщин одеваться так, как им хочется.

Напомним, парламент Дании принял решение в конце мая, вслед за Австрией, Францией и рядом других европейских стран. Согласно новому закону, полиция уполномочена проинструктировать женщин о необходимости снять паранджу или приказать покинуть общественное место.

Документ вызвал раскол не только в обществе, но и в правительстве страны.

Как сообщал УРА-Информ, в Дании, вслед за Францией и Австрией, в четверг, 2 августа, вступил в силу закон, запрещающий гражданам скрывать лицо в общественных местах. Под запрет подпадают не только мусульманские одеяния, такие как паранджа и никаб, но и различные маски, например, лыжные, а также накладные усы и бороды, сообщило министерство юстиции в Копенгагене.


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