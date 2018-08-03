12:50 03.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Российский боевик слезно молит Путина забрать его домой

Осужденный за терроризм российский военный Алексей Седиков написал заявление на имя президента РФ Владимира Путина.

Российский боевик слезно молит Путина забрать его домой

В нем он просит хозяина Кремля вернуть его на территорию России обменяв на одного из украинских политзаключенных.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

Это письмо было отправлено в МИД Украины, чтобы они дипломатической почтой отправили его в Администрацию президента РФ.

Седикова задержали на Донбассе 11 июля 2016 года во время боев под Троицким в Луганской области.

Отметим, что ни один украинский политзаключенный не обращался с подобными просьбами к Петру Порошенко, так как не считают себя виновными.

Как сообщал "УРА-Информ", крымчанин, политзаключенный Кремля Александр Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии.


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