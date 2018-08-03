Российский боевик слезно молит Путина забрать его домой

В нем он просит хозяина Кремля вернуть его на территорию России обменяв на одного из украинских политзаключенных.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

Это письмо было отправлено в МИД Украины, чтобы они дипломатической почтой отправили его в Администрацию президента РФ.

Седикова задержали на Донбассе 11 июля 2016 года во время боев под Троицким в Луганской области.

Отметим, что ни один украинский политзаключенный не обращался с подобными просьбами к Петру Порошенко, так как не считают себя виновными.

Как сообщал "УРА-Информ", крымчанин, политзаключенный Кремля Александр Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии.