В Венгрии учредили должность министра по делам Закарпатской области

В связи с чем в четверг утром, 2 августа, временному поверенному в делах Венгрии в Украине Ласло Папу вручили ноту. Как сообщает Министерства иностранных дел Украины, Украина требует официальных разъяснений в связи с решением Будапешта создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна, поскольку в сферу компетенции уполномоченного отнесена часть суверенной территории Украины.

Несмотря на конструктивный подход украинской стороны по решению существующих проблемных вопросов, последние действия Венгрии свидетельствуют о выборе конфронтации вместо сотрудничества и прямом вмешательстве во внутренние дела Украины, - добавили в МИД.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство иностранных дел Украины расценивает как неприемлемые последние заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что он не верит в евроинтеграционные намерения Киева.