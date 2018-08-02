11:33 02.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Венгрии учредили должность министра по делам Закарпатской области

В правительстве Венгрии учредили должность министра, который будет отвечать за развитие Закарпатской области Украины.

В Венгрии учредили должность министра по делам Закарпатской области

В связи с чем в четверг утром, 2 августа, временному поверенному в делах Венгрии в Украине Ласло Папу вручили ноту. Как сообщает Министерства иностранных дел Украины, Украина требует официальных разъяснений в связи с решением Будапешта создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна, поскольку в сферу компетенции уполномоченного отнесена часть суверенной территории Украины.

Несмотря на конструктивный подход украинской стороны по решению существующих проблемных вопросов, последние действия Венгрии свидетельствуют о выборе конфронтации вместо сотрудничества и прямом вмешательстве во внутренние дела Украины, - добавили в МИД.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство иностранных дел Украины расценивает как неприемлемые последние заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что он не верит в евроинтеграционные намерения Киева.


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