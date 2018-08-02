В США представили новые санкции против РФ

Об этом сообщает Reuters.

Так, члены Сената Конгресса США от Демократической и Республиканской партий внесли на рассмотрение новый пакет санкций в отношении России.

Как отмечается, законопроект предусматривает как персональные санкции, так и ограничения на инвестиции в энергетику. В частности, проект содержит предложения ввести новые меры против политических деятелей России, крупных бизнесменов, а также ограничения на инвестиции в национальную энергетику.

Как сообщал "УРА-Информ", все антироссийские санкции останутся в силе. Они сохранятся в том виде, в каком они есть на сегодняшний день. Об этом объявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. По его словам, он ждет, что европейские партнеры представят конкурирующие с Россией проекты по газопроводам.