18:37 02.08.2018 | Политика | Новости
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В США представили новые санкции против РФ

Сенаторы США в четверг, 2 августа, представили новый пакет санкций против России.

В США представили новые санкции против РФ

Об этом сообщает Reuters.

Так, члены Сената Конгресса США от Демократической и Республиканской партий внесли на рассмотрение новый пакет санкций в отношении России.

Как отмечается, законопроект предусматривает как персональные санкции, так и ограничения на инвестиции в энергетику. В частности, проект содержит предложения ввести новые меры против политических деятелей России, крупных бизнесменов, а также ограничения на инвестиции в национальную энергетику.

Как сообщал "УРА-Информ", все антироссийские санкции останутся в силе. Они сохранятся в том виде, в каком они есть на сегодняшний день. Об этом объявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. По его словам, он ждет, что европейские партнеры представят конкурирующие с Россией проекты по газопроводам.


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