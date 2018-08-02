10:32 02.08.2018 | Политика | Новости
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В Дании запретили носить паранджу

В Дании, вслед за Францией и Австрией, в четверг, 2 августа, вступил в силу закон, запрещающий гражданам скрывать лицо в общественных местах.

В Дании запретили носить паранджу

Под запрет подпадают не только мусульманские одеяния, такие как паранджа и никаб, но и различные маски, например, лыжные, а также накладные усы и бороды, сообщило министерство юстиции в Копенгагене.

Парламент Дании принял соответствующий закон в мае. Нарушения караются штрафами в размере от 134 до 1340 евро.

Вместе с тем в Копенгагене и Орхусе на вторую половину дня были запланированы митинги протеста. Вместе с тем полиция разрешила демонстрантам скрывать лицо в ходе этих протестных акций, поскольку данные митинги рассматриваются как реализация права граждан на свободу слова и собраний.

Однако по дороге на митинг и обратно ношение облачений, скрывающих лицо, запрещается.

Под запрет не подпадают маски для карнавала и Хэллоуина, а также зимние шарфы. При этом критики считают, что нормы закона прописаны недостаточно четко.

Напомним, согласно исследованию, проведенному в 2010 году, в Дании носят паранджу около 200 женщин.

Как сообщал УРА-Информ, во Франции и Бельгии аналогичные законы действуют с 2011 года, в Австрии − с 1 октября 2017 года.

В Австрии в законе четко прописано требование к мусульманам адаптироваться в рамках интеграции к европейским обычаям. За нарушения предусмотрены штрафы в размере до 150 евро.


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