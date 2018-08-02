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Трамп призвал генпрокурора прекратить расследование вмешательства России в выборы

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в среду, 1 августа, призвал генерального прокурора Джеффа Сешнса прекратить уголовное разбирательство по поводу вмешательства России в президентские выборы в 2016 году.

Трамп призвал генпрокурора прекратить расследование вмешательства России в выборы

Как написал в своем Twitter президент, это расследование пятнает США. нужно остановить эту "охоту на ведьм" прямо сейчас, чтобы она не продолжала пятнать нашу страну. Боб Мюллер полностью противоречив, и его 17 сердитых демократов, которые делают свою грязную работу, являются позором для США, - заявил американский президент.

Он также прокомментировал судебный процесс в отношении Пола Манафорта, который некоторое время возглавлял его избирательный штаб. По его словам, Манафорт работал на многих выдающихся и уважаемых политиков.

Он работал на меня очень короткий промежуток времени. Почему правительство не сообщило мне, что он находится под следствием. Эти старые обвинения не имеют никакого отношения к "сговору" - это обман", - написал Трамп, добавив, что сговор с Россией во время избирательной кампании является "полнейшим обманом", а демократы, по словам Трампа, "заплатили за фальшивое и дискредитированное досье доказательств".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее президент США заявил о наличии конфликта интересов у спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует российское вмешательство президентские выборы в 2016 году. Трамп считает, что Мюллер назначает в свою команду "злых демократов", которые работали на Хиллари Клинтон и Барака Обаму.


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