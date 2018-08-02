Савченко не желает идти на обмен к террористам

Об этом заявил ее адвокат Александр Тананакин.

Комментируя возможный сценарий, при котором Савченко соглашается с доводами прокуратуры, а взамен попадает в списки на обмен, юрист отметил - такой вариант его подзащитная никогда с ним не обсуждала, пишет "Обозреватель".

Как сообщал "УРА-Информ", правоохранители завершили расследование в деле нардепа Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Об этом сообщил адвокат Рубана Валентин Рыбин. Сейчас дело находится на этапе ознакомления с документами.

Напомним, Савченко инкриминируют сговор с руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном, главарем "ДНР" Александром Захарченко и "министром доходов и сборов" "ДНР" Александром Тимофеевым с целью посягательства на конституционный порядок в Украине путем покушений на высшее руководство страны и совершения терактов.