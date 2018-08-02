13:11 02.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100200426:roman_z

Савченко не желает идти на обмен к террористам

Народный депутат Надежда Савченко, которую подозревают в подготовке теракта, не планирует признавать свою вину для внесения в "обменный" списков ДНР.

Савченко не желает идти на обмен к террористам

Об этом заявил ее адвокат Александр Тананакин.

Комментируя возможный сценарий, при котором Савченко соглашается с доводами прокуратуры, а взамен попадает в списки на обмен, юрист отметил - такой вариант его подзащитная никогда с ним не обсуждала, пишет "Обозреватель".

Как сообщал "УРА-Информ", правоохранители завершили расследование в деле нардепа Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Об этом сообщил адвокат Рубана Валентин Рыбин. Сейчас дело находится на этапе ознакомления с документами.

Напомним, Савченко инкриминируют сговор с руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном, главарем "ДНР" Александром Захарченко и "министром доходов и сборов" "ДНР" Александром Тимофеевым с целью посягательства на конституционный порядок в Украине путем покушений на высшее руководство страны и совершения терактов.


Поделиться
Читайте также:
 
Все точки, где отравились люди шаурмой в Киеве, принадлежат одному субъекту хозяйствования, - Рубан В Беларуси в аварию попал туристический автобус международного сообщения Украина укрепила позиции в рейтинге паспортов мира Чиновник рассказал, как вернуть Донбасс
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив