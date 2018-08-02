Порошенко дал старт созданию Антикоррупционного суда

Об этом онсообщил на своей страничке в Facebook.

"Подписал Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием Закона Украины" О Высшем антикоррупционном суде", - написал Президент.

Вместе стем Петр Порошенко попросил Высшую квалификационную комиссию скорее провести конкурс. В свою очередь представители МИД должны максимально быстро обратиться с просьбой к украинским международным партнерам о делегировании представителей в Общественный совет международных экспертов.

"Участвуйте в конкурсе. От вашей принципиальной позиции будет зависеть скорость и эффективность борьбы с коррупцией в Украине", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представители Международного валютного фонда (МВФ) поприветствовали поправки в законодательную базу по созданию Высшего антикоррупционного суда Украины.