15:51 02.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко дал старт созданию Антикоррупционного суда

Глава украинского государства Петр Порошенко подписал законопроект, который открывает пути к созданию и функционированию в нашей стране Высшего антикоррупционного суда.

Порошенко дал старт созданию Антикоррупционного суда

Об этом онсообщил на своей страничке в Facebook.

"Подписал Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием Закона Украины" О Высшем антикоррупционном суде", - написал Президент.

Вместе стем Петр Порошенко попросил Высшую квалификационную комиссию скорее провести конкурс. В свою очередь представители МИД должны максимально быстро обратиться с просьбой к украинским международным партнерам о делегировании представителей в Общественный совет международных экспертов.

 "Участвуйте в конкурсе. От вашей принципиальной позиции будет зависеть скорость и эффективность борьбы с коррупцией в Украине", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представители Международного валютного фонда (МВФ) поприветствовали поправки в законодательную базу по созданию Высшего антикоррупционного суда Украины.


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