16:48 02.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парубий подписал закон о погашении долгов перед шахтерами

В четверг, второго августа, спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о надлежащем финансовом обеспечении государственного сектора угольной промышленности.

Парубий подписал закон о погашении долгов перед шахтерами

Об этом председатель парламента сообщил в своем Тwitter-аккаунте.

Как написал Парубий, в данное время соответствующий документ безотлагательно направлен на подпись Президенту Петру Порошенко. Также он подчеркнул, что за документ проголосовал 261 депутат ВР.

"Подписал Закон о внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" относительно надлежащего финансового обеспечения государственного сектора угольной отрасли № 8362, которого так ждут наши шахтеры", - написал спикер Верховной Рады.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", горняки шахты №9 Нововолынская в Волынской устроили забастовку из-за задолженности по заработной плате. Они отказались спускаться под землю. В связи с этим правительство Украины полностью выплатило все задолженности по заработной плате всем шахтерам в стране.


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