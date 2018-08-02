Парубий подписал закон о погашении долгов перед шахтерами

Об этом председатель парламента сообщил в своем Тwitter-аккаунте.

Как написал Парубий, в данное время соответствующий документ безотлагательно направлен на подпись Президенту Петру Порошенко. Также он подчеркнул, что за документ проголосовал 261 депутат ВР.

"Подписал Закон о внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" относительно надлежащего финансового обеспечения государственного сектора угольной отрасли № 8362, которого так ждут наши шахтеры", - написал спикер Верховной Рады.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", горняки шахты №9 Нововолынская в Волынской устроили забастовку из-за задолженности по заработной плате. Они отказались спускаться под землю. В связи с этим правительство Украины полностью выплатило все задолженности по заработной плате всем шахтерам в стране.