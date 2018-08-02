20:59 02.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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На должности судей в ВАКС претендуют 16 кандидатов на место

На сегодняшний день на должности судей в Высший антикоррупционный суд уже 16 кандидатов на место.

На должности судей в ВАКС претендуют 16 кандидатов на место

По итогам регистрации 610 юристов заявили о желании принимать участие в конкурсе и 172 - в Апелляционную палату ВАКС. Как сообщил в четверг, 2 августа, журналистам член Высшей квалификационной комиссии судей Украины Станислав Щотка, таким образом, имеется почти 16 желающих на одно место.

Он также напомнил, что к участию в конкурсе в ВАКС приглашаются судьи с пятилетним опытом, адвокаты, ученые и сотрудники с совокупным стажем на этих должностях в семи лет.

Напомним, 2 августа ВККСУ объявила конкурс в Высший антикоррупционный суд. В ВАКС должны быть выбраны 39 судей.

Как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко сегодня подписал законопроект, который открывает пути к созданию и функционированию в нашей стране Высшего антикоррупционного суда.


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