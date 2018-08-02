09:33 02.08.2018 | Политика | Новости
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Мюллер намерен допросить Трампа о препятствиях расследованию вмешательства в выборы

Специальный прокурор Соединенных Штатоа Америки Роберт Мюллер, который занимается расследованием вмешательства России в выборы в США 2016 года, намерен допросить президента страны Дональда Трампа.

Мюллер намерен допросить Трампа о препятствиях расследованию вмешательства в выборы

В четверг утром, 2 августа, он дал согласие сузить круг тем, которые он намерен поднять во время возможной встречи с Трампом. Однако Мюллер хочет обязательно опросить главу государства о том, оказывал ли он препятствия правосудию.

Как сообщила телекомпания АВС, со ссылкой на свои источники, сейчас спецпрокурор и юристы Трампа оговаривают условия дачи показаний президентом США. По данным телекомпании, Мюллер хочет задать вопросы главе государства устно и в письменной форме.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду Трамп потребовал от министра юстиции, генерального прокурора США Джеффа Сешнса немедленно прекратить упомянутое выше расследование.

Генеральному прокурору "следует немедленно остановить эту фальсифицированную охоту на ведьм", написал президент в своем Twitter. Позднее пресс-секретарь лидера США Сара Сандерс уточнила, что запись главы государства в Twitter не следует воспринимать как распоряжение, обязательное к исполнению.


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