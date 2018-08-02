Луценко показал оружие с которым Савченко собиралась атаковать Киев - ФОТО

Это народный депутат Надежда Савченко, руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан и экс-глава МВД Виталий Захарченко.

Об этом во время совместного брифинга СБУ и ГПУ заявил генпрокурор, сообщает Громадське радио.

Как рассказал Луценко, оружие предоставили в так называемой "ДНР" с ведома Российской Федерации.

Он добавил, что это - минометы, мины, стрелковое оружие и тому подобное. Такое оружие показали журналистам во время проведения брифинга. В СБУ и ГПУ также показали схемы с обозначением того, как, по мнению следствия, должно было располагаться оружие и зоны его поражения.

По словам Луценко, теракт в центре города привел бы к многочисленным жертвам среди гражданского населения.

В свою очередь директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин рассказал, что при использования этого оружия могли пострадать от семи до десяти тысяч людей в центре столицы.

Как сообщал "УРА-Информ", народный депутат Надежда Савченко, которую подозревают в подготовке теракта, не планирует признавать свою вину для внесения в "обменный" списков ДНР. Об этом заявил ее адвокат Александр Тананакин. Комментируя возможный сценарий, при котором Савченко соглашается с доводами прокуратуры, а взамен попадает в списки на обмен, юрист отметил - такой вариант его подзащитная никогда с ним не обсуждала.