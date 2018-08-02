14:33 02.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100200435:roman_z

Луценко показал оружие с которым Савченко собиралась атаковать Киев - ФОТО

Генрокурор Юрий Луценко заявил, что в центре Киева готовили теракт три человека.

Луценко показал оружие с которым Савченко собиралась атаковать Киев - ФОТО

Это народный депутат Надежда Савченко, руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан и экс-глава МВД Виталий Захарченко.

Об этом во время совместного брифинга СБУ и ГПУ заявил генпрокурор, сообщает Громадське радио.

Как рассказал Луценко, оружие предоставили в так называемой "ДНР" с ведома Российской Федерации.

Он добавил, что это - минометы, мины, стрелковое оружие и тому подобное. Такое оружие показали журналистам во время проведения брифинга. В СБУ и ГПУ также показали схемы с обозначением того, как, по мнению следствия, должно было располагаться оружие и зоны его поражения.

По словам Луценко, теракт в центре города привел бы к многочисленным жертвам среди гражданского населения.

В свою очередь директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин рассказал, что при использования этого оружия могли пострадать от семи до десяти тысяч людей в центре столицы.

Как сообщал "УРА-Информ", народный депутат Надежда Савченко, которую подозревают в подготовке теракта, не планирует признавать свою вину для внесения в "обменный" списков ДНР. Об этом заявил ее адвокат Александр Тананакин. Комментируя возможный сценарий, при котором Савченко соглашается с доводами прокуратуры, а взамен попадает в списки на обмен, юрист отметил - такой вариант его подзащитная никогда с ним не обсуждала.


Поделиться
Читайте также:
 
В Берегово разместят горно-штурмовой батальон В Горловке боевики открыли огонь по подросткам Четверым задержанным в связи с убийством ветерана АТО Сармата сообщили о подозрении В США переснимут популярный телесериал
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив