12:13 02.08.2018 | Политика | Новости
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Кремлевские пропагандисты платили деньги британским депутатам

Пропагандисты из "Russia Today" платили деньги британским депутатам.

Кремлевские пропагандисты платили деньги британским депутатам

Об этом сообщает "УНИАН" со ссылкой на "Deutsche Welle".

С 2014 года телеканал "Russia Today" заплатил членам парламента Великобритании не менее 93 700 фунтов стерлингов за участие в его эфирах. Об этом говорится в специальном докладе, опубликованом организацией "Transparency International". Авторы проанализировали документы Палаты общин парламента Великобритании.

С 2010 по 2017 годы более 160 британских политиков и чиновников появлялись в эфире RT 381 раз. Кроме того, двое бывших членов парламента, чьи гонорары не включены в указанную сумму, вели собственные ток-шоу.

Эксперты "Transparency International" указывают на необходимость сохранения независимости парламента, защиту его принципиальности и повышение прозрачности.

Как сообщал "УРА-Информ", профильные британские криминалисты считают, что к отравлению бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери могли быть причастны две группы профессиональных киллеров. Криминалистам и следователям удалось установить, что для доставки нервно-паралитического газа "Новичок" необходимо было использовать только специальное оборудование, которое могло находится в руках только государственных структур.  


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