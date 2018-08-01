В Зимбабве после выборов начались массовые беспорядки

На улице Хараре вышли противники действующего президента - Эммерсона Мнангагви. Они начали бросать камни в здания и поджигали шины.

Власти вывели на улицы военных, которые разогнали толпу протестующих. В результате протестов погиб как минимум один человек.

Как сообщает Reuters со ссылкой на свидетелей, мужчина погиб в результате столкновений участников акции и полиции. Войска, оснащенные бронемашинами и военным вертолетом, разогнали всех протестующих.

Журналисты отмечают, что протесты начали после того, как лидер движения "Движение за демократические перемены", лидером которого является Нельсон Шамиса объявил, что победил на выборах. Нельсон Шамиса был главным конкурентом действующего президента Эммерсона Мнангагви. Официальных результатов голосования пока нет.

Напомним, как сообщал УРА-Инфомр, в Зимбабве на президентских и парламентских выборов по предварительным подсчетам голосов лидирует правящая партия страны "Зимбабве африканский национальный союз" - ZANU-PF.

По данным избирательной комиссии, которые были собраны с 48 из 210 избирательных округов, 36 мест в парламенте страны получила ZANU-PF. За ними идет "Движение за демократические перемены Нельсона Чамиза", который получил 11 мест. Партия "Национальный патриотический фронт" получила пока одно место в Национальной ассамблее.