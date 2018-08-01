07:45 01.08.2018 | Политика | Новости
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В Зимбабве объявили предварительные результаты парламентских выборов

В Зимбабве на президентских и парламентских выборов по предварительным подсчетам голосов лидирует правящая партия страны "Зимбабве африканский национальный союз" - ZANU-PF.

В Зимбабве объявили предварительные результаты парламентских выборов

Как сообщает в среду утром, 1 августа, Bloomberg, ссылаясь на данные избирательной комиссии, которые были собраны с 48 из 210 избирательных округов, 36 мест в парламенте страны получила ZANU-PF.

За ними идет "Движение за демократические перемены Нельсона Чамиза", который получил 11 мест. Партия "Национальный патриотический фронт" получила пока одно место в Национальной ассамблее.

Предварительные результаты президентских выборов, прошедших одновременно, пока не называются.

Напомним, выборы в Зимбабве состоялись 30 июля.

Как сообщал УРА-Информ, лидер оппозиции Зимбабве Нельсон Чамиза заявил о своей победе. По его данным он получил "решительную победу". Как сообщает издание Deutsche Welle, его партия "Движение за демократические перемены" получила результаты голосования по 10000 избирательных участков.


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