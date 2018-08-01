В Николаевской области русский язык потерял статус регионального

Как сообщила во вторник, 31 июля, пресс-службы прокуратуры Николаевской области, окружной административный суд удовлетворил иск первого заместителя прокурора Николаевской области о признании противоправным и недействительным решения Николаевского областного совета от 07.09.2012 №4 "О реализации требований Закона Украины "Об основах государственной языковой политики" в Николаевской области".

Напомним, согласно решению облсовета от 2012 года, на территории Николаевской области русский язык имел статус регионального.

Как сообщал УРА-Информ, 12 апреля Николаевский областной совет оставил русскому языку статус регионального.