01:00 01.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100200304:Polishuk

В Николаевской области русский язык потерял статус регионального

Николаевский окружной административный суд отменил решение Николаевского областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального.

В Николаевской области русский язык потерял статус регионального

Как сообщила во вторник, 31 июля, пресс-службы прокуратуры Николаевской области, окружной административный суд удовлетворил иск первого заместителя прокурора Николаевской области о признании противоправным и недействительным решения Николаевского областного совета от 07.09.2012 №4 "О реализации требований Закона Украины "Об основах государственной языковой политики" в Николаевской области".

Напомним, согласно решению облсовета от 2012 года, на территории Николаевской области русский язык имел статус регионального.

Как сообщал УРА-Информ, 12 апреля Николаевский областной совет оставил русскому языку статус регионального.


Поделиться
Читайте также:
 
В Ивано-Франковске полиция задержала мужчину, которые пытался продать своего сына - ВИДЕО, ФОТО С 31 июля Канада усложнила получение виз В Киев 30 человек отравились шаурмой Законопроект о гуманитарном разминировании внесут в Раду в середине августа, - Тетерук
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив