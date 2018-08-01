В Италии полиция задержала шесть человек за вербовку наемников на Донбассе

Правоохранительные органы в ночь на среду разоблачили организованную преступную группу. Как сообщает пресс-служба посольства Украины в Италии на своей страничке в Facebook, уголовное дело было открыто в связи с направленной посольством Украины в Италии информацией об участии итальянцев в войне на Донбассе.

Дело расследует прокуратура города Генуя. В качестве подозреваемых всего находится 15 человек, из которых шесть сегодня арестованы в Милане, а также на территории провинций Пармы и Авеллино. Все они задержаны по обвинению в рекрутинге и участии в военном конфликте за рубежом, - пояснили в посольстве.

Напомним, суд в Италии отклонил ходатайство бывшего бойца Национальной гвардии Виталия Маркива и не изменил ему меру пресечения с заключения на домашний арест.

Как сообщал УРА-Информ, бойца батальона имени Виталия Маркива подозревают в причастности к гибели итальянского журналиста Андреа Рокелли в ходе обстрела под Славянском в мае 2014 года.