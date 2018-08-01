В Италии арестовали схинхедов, завербованных для отправки на Донбасс

Об этом сообщает издание La Repubblica.

Аресты прошли в Милане и провинциях Пармы и Авеллино. Причиной операции стало расследование карабинеров области Лигурия, где находились ячейки местных скинхедов. Полицейские продолжают обыски. Под подозрением находятся еще семь неонацистов.

Правоохранители Генуи считают, что в Италии действует целая организация, которая вербует для отправки на Донбасс представителей ультраправых организаций.

Как сообщал "УРА-Информ", 1 августа в городе Лисичанск на Луганщине военные проведут операцию по противодействию террористической и диверсионной угрозе. Как сообщает пресс-центр Объединенных сил на своей странице в Facebook, в связи с операцией командование ОС призывает жителей города не покидать без необходимости свои дома, а также придерживаться правил личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами.