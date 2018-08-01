13:32 01.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Алуште к бывшему украинскому пограничнику нагрянуло ФСБ

В оккупированной российскими войсками Алуште проводят обыску у крымчанина и бывшего украинского пограничника Николая Бигняка.

В Алуште к бывшему украинскому пограничнику нагрянуло ФСБ

По его словам сотрудники ФСБ осматривают подвал, где он проживает. Официально - ищут оружие, не официально - ищут повод, чтобы выселить мужчину из квартиры.

Об этом Громадському радио рассказал сам Николай Бигняк.

По словам украинца у ФСБ есть постановление на осмотр подвального помещения. Сотрудники российских спецслужб заявились около трех ночи и зачитали в дверь постановление апелляционного суда.

Мужчина отметил, что с так называемым обыском к нему пришли впервые. Но прежде устно неоднократно намекали, что он должен освободить квартиру. Другого жилья при этом не предлагали, но намекали, что он может остаться, если будет работать на оккупационную власть.

Как сообщал "УРА-Информ", в селе Курское на оккупированном полуострове прошли обыски в домах крымских татар. Отмечено, что у двоих из них обыски завершились. Крымчан увезли из дома в Белогорский РОВД, сообщает Крымская правозащитная группа. По предварительной информации, по итогам обыска в доме, якобы, были "найдены" гильзы, которые изъяли как вещественное доказательство.


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