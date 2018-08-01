Словацкие депутаты прибыли в Крым. Теперь им "светит" запрет на въезд в Украину

Делегация политиков и бизнесменов из Словакии прибыла в оккупированный Крым.
Об этом сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Ялтинского международного экономического форума, который выступил организатором визита.
В состав делегации вошли 10 человек, в том числе политики и бизнесмены.
Делегация встретится с "главой" Крыма, после чего отправится с рабочей поездкой в Ялту.
Визит продлится до третьего августа.
Как ранее сообщал "УРА-Информ", группа депутатов из Словакии сообщила о намерении посетить оккупированный Крым несмотря на предупреждения посла Украины Юрия Мушки, что это будет нарушением украинских законов. В свою очередь, с украинской стороны заявили, что из-за этого визита политикам грозит запрет на въезд в Украину.