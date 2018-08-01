14:11 01.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Словацкие депутаты прибыли в Крым. Теперь им "светит" запрет на въезд в Украину

Делегация политиков и бизнесменов из Словакии прибыла в оккупированный Крым.

Словацкие депутаты прибыли в Крым. Теперь им

Об этом сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Ялтинского международного экономического форума, который выступил организатором визита.

В состав делегации вошли 10 человек, в том числе политики и бизнесмены.

Делегация встретится с "главой" Крыма, после чего отправится с рабочей поездкой в ​​Ялту.

Визит продлится до третьего августа.

Как ранее сообщал "УРА-Информ", группа депутатов из Словакии сообщила о намерении посетить оккупированный Крым несмотря на предупреждения посла Украины Юрия Мушки, что это будет нарушением украинских законов. В свою очередь, с украинской стороны заявили, что из-за этого визита политикам грозит запрет на въезд в Украину.


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