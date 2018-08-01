Порошенко урегулировал статус пропавших без вести

Этот документ доложен обеспечить регулирование отношений, связанных с установлением и учетом, поиском и социальной защитой пропавших людей и их родственников.

Закон предусматривает создание Единого реестра лиц, пропавших без вести, содержащего сведения о людях, пропавших без вести, информацию о неопознанных останках, а также о наличии или отсутствии решения суда о признании разыскиваемых лиц безвестно отсутствующими или объявлении умершими. В законе также определяется структура реестра, порядок внесения сведений и предоставление информации из него и так далее.

Как сообщал "УРА-Информ", Президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету министров Украины создать межведомственный координационный орган, который займется формированием консолидированной претензии Украины к России для возмещения нанесенных убытков за оккупацию Крыма и Донбасса.