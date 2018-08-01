12:59 01.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко одобрил усовершенствование правил фитосанитарного контроля

Президент Украины Петр Порошенко 30 июля подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования проведения некоторых фитосанитарных процедур".

Порошенко одобрил усовершенствование правил фитосанитарного контроля

Законопроект №6673 внедряет в Украине международную практику привлечения частного сектора к проведению фитосанитарной экспертизы в растениеводстве. Во-первых, это расширит сеть фитосанитарных лабораторий. Во-вторых, сократит время прохождения соответствующих процедур и поможет избежать дублирования операций.

В-третьих, улучшит качество процедур и поможет минимизировать затраты аграриев. 

Напомним, Верховная Рада 10 июля приняла во втором чтении и в целом закон №6673 относительно урегулирования проведения некоторых фитосанитарных процедур.

Как сообщал УРА-Информ, закон предусматривает установление процедуры полномочия лабораторий на осуществление фитосанитарной экспертизы (анализа), введение Реестра уполномоченных фитосанитарных лабораторий с целью прослеживаемости выводов лабораторий и фитосанитарных сертификатов, выданных на их основе.


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