Порошенко одобрил усовершенствование правил фитосанитарного контроля

Законопроект №6673 внедряет в Украине международную практику привлечения частного сектора к проведению фитосанитарной экспертизы в растениеводстве. Во-первых, это расширит сеть фитосанитарных лабораторий. Во-вторых, сократит время прохождения соответствующих процедур и поможет избежать дублирования операций.

В-третьих, улучшит качество процедур и поможет минимизировать затраты аграриев.

Напомним, Верховная Рада 10 июля приняла во втором чтении и в целом закон №6673 относительно урегулирования проведения некоторых фитосанитарных процедур.

Как сообщал УРА-Информ, закон предусматривает установление процедуры полномочия лабораторий на осуществление фитосанитарной экспертизы (анализа), введение Реестра уполномоченных фитосанитарных лабораторий с целью прослеживаемости выводов лабораторий и фитосанитарных сертификатов, выданных на их основе.