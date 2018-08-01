16:37 01.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Омбудсмен Денисова просит ООН посодействовать ее визитам к политзаключенным

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Зейду Рааду аль-Хусейну с просьбой в содействовании проведении независимого медицинского обследования украинских политзаключенных в РФ. В частности, для Владимира Балуха, Станислава Клыха и Олега Сенцова.

Омбудсмен Денисова просит ООН посодействовать ее визитам к политзаключенным

Согласно словам Денисовой, на сегодняшний день российское правительство продолжает скрывать сведения о реальном состоянии здоровья В.Балуха, С.Клыха и О.Сенцова. Кромо того, в РФ по-прежнему задерживает украинцев и принудительно переводит их в российское гражданство. Также продолжается незаконное осуждение граждан Украины, нарушение прав и свобод политических заключенных.

Вместе с тем украинский омбудсмен возмущена тем, что российская сторона проолжает блокировать возможность ее визитов к заключенным гражданам Украины, несмотря на договоренности между президентами Украины и России.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", к украинскому политзаключенному Олегу Сенцову не пустили священника.


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