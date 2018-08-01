23:27 01.08.2018 | Политика | Новости
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Минфин США ввел санкции против двух чиновников Турции

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки в среду, 1 августа, ввело санкции против двух турецких министров.

Минфин США ввел санкции против двух чиновников Турции

Под санкции попали министр внутренних дел Сулейман Сойлу и руководитель Министерства юстиции Абдулхамит Гюля. Причиной таких мер в США назвали их роль в преследовании американского пастора Эндрю Брансона.

Как сообщает пресс-служба Минфина США, ограничения наложены в рамках "закона Магнитского", который позволяет Минфину вводить санкции против людей, замешанных в нарушении прав человека.

Санкции означают заморозку имущества Сойлу и Гюля в США и запрет для американских граждан на проведение финансовых операций с ними.

По словам главы Минфина Стивена Мнучина, нправосудное задержание и преследование пастора Брансона турецкими чиновниками просто неприемлемо. Президент Трамп ясно дал понять, что США ожидают от Турции его немедленного освобождения, - заявил он.

Напомним, Брансона арестовали в Турции в октябре 2016 года по обвинению в шпионаже и пособничестве террористам.

Как сообщал УРА-Информ, 26 июля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил Турции большими санкциями из-за длительного удержания в Турции американского пастора Эндрю Брансона.


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