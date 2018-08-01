Еврокомиссия предупредила о возможном вмешательстве в европейские выборы

С таким призывом Кинг выступил в интервью изданию медиагруппы Funke.

Еврочиновник обеспокоен тем, что, что иностранное влияние будет распространяться через социальные сети, как это произошло в случае российского вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году и в рамках референдума по Соглашению об ассоциации Украины и ЕС.

Как сообщал "УРА-Информ", Соединенные Штаты Америки больше не являются целью России, как было во время ее вмешательства во внутренние американские дела. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Как сообщает Reuters, в ответ на вопрос, остаются ли США целью России, Трамп ответил: "Нет". Однако представители спецслужб США заявили, что усилия России по вмешательству в выборы продолжаются и теперь нацелены на предстоящие выборы в Конгресс США в ноябре.