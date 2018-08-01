10:56 01.08.2018 | Политика | Новости
100200323:Polishuk

Бельгия ввела сбор для журналистов за проверку безопасности

Бельгийские власти ввели сбор для сотрудников средств массовой информации.

Бельгия ввела сбор для журналистов за проверку безопасности

Теперь за прохождение проверки безопасности журналистов необходимо будет заплатить 50 евро на каждые полгода. Как сообщает издание Euractiv, в среду, 1 августа, Европейский совет опубликовал инструкцию по аккредитации на плановый саммит Евросоюза в Брюсселе 18 октября.

В нем, в частности, сказано о новом сборе. Таким образом, для журналистов, которые имеют бельгийское гражданство, предусматривается взнос в 50 евро за каждого человека, который будет проходить проверку безопасности. Результаты такой проверки действительны в течение шести месяцев.

Счет на оплату сбора будет направлен работодателю при аккредитации или самому журналисту, если у властей нет банковских данных этого СМИ. В Европейском совете отмечают, что данная норма обязательна к исполнению. Вместе с тем сотрудники СМИ с небельгийским гражданством не попадают под действие этого сбора.

Напомним, в Брюсселе живут и работают порядка 1,4 тысяч иностранных журналистов, которые освещают деятельность институтов Евросоюза.

Как сообщал УРА-Информ, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заверила, что Европейский Союз планирует последовательно осуждать все проявления насилия над средствами массовой информации.


Поделиться
Читайте также:
 
Пятерых подозреваемых в убийстве активиста в Бердянске задержали В Германии 31 июля стал самым жарким днем года В Греции опознали 76 тел, погибших в лесных пожарах Президент Украины рассказал об экспорте украинских товаров в Канаду
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив