Бельгия ввела сбор для журналистов за проверку безопасности

Теперь за прохождение проверки безопасности журналистов необходимо будет заплатить 50 евро на каждые полгода. Как сообщает издание Euractiv, в среду, 1 августа, Европейский совет опубликовал инструкцию по аккредитации на плановый саммит Евросоюза в Брюсселе 18 октября.

В нем, в частности, сказано о новом сборе. Таким образом, для журналистов, которые имеют бельгийское гражданство, предусматривается взнос в 50 евро за каждого человека, который будет проходить проверку безопасности. Результаты такой проверки действительны в течение шести месяцев.

Счет на оплату сбора будет направлен работодателю при аккредитации или самому журналисту, если у властей нет банковских данных этого СМИ. В Европейском совете отмечают, что данная норма обязательна к исполнению. Вместе с тем сотрудники СМИ с небельгийским гражданством не попадают под действие этого сбора.

Напомним, в Брюсселе живут и работают порядка 1,4 тысяч иностранных журналистов, которые освещают деятельность институтов Евросоюза.

Как сообщал УРА-Информ, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заверила, что Европейский Союз планирует последовательно осуждать все проявления насилия над средствами массовой информации.