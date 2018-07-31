В Зимбабве лидер оппозиции заявил о своей победе в президентских выборах

В Зимбабве, где в понедельник прошли президентские выборы, лидер оппозиции Нельсон Чамиза заявил о своей победе.
По его данным он получил "решительную победу". Как сообщает издание Deutsche Welle, его партия "Движение за демократические перемены" получила результаты голосования по 10000 избирательных участков.
Решительная победа... Мы сработали очень хорошо, - написал Чамиза в своем Twitter, добавив, что готов сформировать следующее правительство.
Вместе с тем официальные результаты выборов еще не объявлены. Объявление должно состояться 4 августа.
Напомним, в гонке участвовали 23 кандидата, в том числе действующий президент страны 75-летний Эммерсон Мнангагва. Официальные наблюдатели сообщили, что явка во время голосования составила около 75 процентов, а на многих участках наблюдались очереди.
Как сообщал УРА-Информ, 30 июля в государстве стартовали первые в истории независимой страны президентские и парламентские выборы, в которых не примет участие бывший многолетний лидер Робер Мугабе.