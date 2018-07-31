22:32 31.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Законопроект о гуманитарном разминировании внесут в Раду в середине августа, - Тетерук

Рабочая группа комитета по вопросам национальной безопасности закончила работу над законопроектом о гуманитарном разминированим.

Законопроект о гуманитарном разминировании внесут в Раду в середине августа, - Тетерук

В течении двух недель он будет зарегистрирован в парламенте. Об этом во вторник, 31 июля, журналистам рассказал председатель подкомитета по вопросам социальной и правовой защиты военнослужащих и членов их семей комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат Андрей Тетерук.

По его словам, где-то до 10 августа работа будет полностью завершена. Две недели будет достаточно для его окончательной доработки и регистрации. Он будет зарегистрирован в августе. Как только Рада начнет работу, будем выносить его на первое чтение, - пообещал он, добавив, что в разработке законопроекта принимают участие представители посольства США и миссии ОБСЕ.

Политик также отметил, что работа над законопроектом продолжалась полтора года. Завершить работу над текстом не позволяли разные позиции сторон в вопросе предоставления донорской помощи со стороны других стран.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 19 июля пресс-служба ГосЧС сообщила о том, что Дания поможет Украине в разминировании территорий.


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