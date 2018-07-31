12:58 31.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Власти Канады ввели сбор биометрики для украинцев

С сегодняшнего дня, 31 июля, канадское правительство приступило к подбору биометрических данных со всех просителей виз с украинским гражданством. 

Власти Канады ввели сбор биометрики для украинцев

Об этом сообщили в министерстве иммиграции Канады.

Как отмечается, биометрические данные будут требоваться у просителей туристических виз, разрешений на работу, учебу и постоянное проживание в Канаде. Вместе с тем отпечатки пальцев и электронная фотография будут собирать раз в десять лет.

В пресс-службе также представители министерства подняли вопрос о том, что в результате введения биометрического контроля подорожает и стоимость визы, так как к консульскому сбору теперь добавляется еще и плата за сбор биометрических данных. Таким образом, туристическая виза в Канаду теперь будет стоить около 190 долларов.

Кстати,  до конца 2018 года новые правила начнут действовать по всему миру.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"безвизовым режимом со странами ЕС уже воспользовались более миллиона граждан нашей страны.


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