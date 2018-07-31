Власти Канады ввели сбор биометрики для украинцев

С сегодняшнего дня, 31 июля, канадское правительство приступило к подбору биометрических данных со всех просителей виз с украинским гражданством.
Об этом сообщили в министерстве иммиграции Канады.
Как отмечается, биометрические данные будут требоваться у просителей туристических виз, разрешений на работу, учебу и постоянное проживание в Канаде. Вместе с тем отпечатки пальцев и электронная фотография будут собирать раз в десять лет.
В пресс-службе также представители министерства подняли вопрос о том, что в результате введения биометрического контроля подорожает и стоимость визы, так как к консульскому сбору теперь добавляется еще и плата за сбор биометрических данных. Таким образом, туристическая виза в Канаду теперь будет стоить около 190 долларов.
Кстати, до конца 2018 года новые правила начнут действовать по всему миру.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", безвизовым режимом со странами ЕС уже воспользовались более миллиона граждан нашей страны.