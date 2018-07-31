В МИД РФ считают, что санкции ЕС направлены против крымчан

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

По ее словам, этими санкциями Запад поощряет тех, кто занимался энергоблокадой Крыма, и преследует тех, кто строит объекты гражданской инфраструктуры.

Напомним, с сегодняшнего дня шесть российских компаний, так или иначе причастных к строительству Керченского моста попадают под санкции Евросоюза.

Как сообщал "УРА-Информ", представители Европейского Союза ввели меры ограничения против большинство компаний РФ. В частности, те которые занимались строительством Керченского моста в аннексированном Крыму.