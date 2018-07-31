19:30 31.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украинец Балух решил продолжать голодовку

Незаконно осужденный в аннексированном Россией Крыму украинский активист Владимир Балух продолжает голодовку, несмотря на тяжелое состояние.

Украинец Балух решил продолжать голодовку

Об этом сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает "Крым.Реалии".

Напомним, что 5 июля "суд" в Крыму приговорил украинского активиста Владимира Балуха к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 10 тысяч рублей по совокупности двух уголовных дел.

Как сообщал "УРА-Информ", министерство иностранных дел Великобритании выразило глубокую обеспокоенность состоянием здоровья пленников Кремля голодающих Олега Сенцова и Владимира Балуха и призвало Россию немедленно освободить украинских политзаключенных. Об этом сообщил в Facebook посольство Великобритании в Украине. Посольство также обнародовало видео МИД Великобритании, в котором отмечается, что Россия еще удерживает более 70 украинских политзаключенных.


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