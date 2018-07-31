Украинец Балух решил продолжать голодовку

Об этом сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает "Крым.Реалии".

Напомним, что 5 июля "суд" в Крыму приговорил украинского активиста Владимира Балуха к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 10 тысяч рублей по совокупности двух уголовных дел.

Как сообщал "УРА-Информ", министерство иностранных дел Великобритании выразило глубокую обеспокоенность состоянием здоровья пленников Кремля голодающих Олега Сенцова и Владимира Балуха и призвало Россию немедленно освободить украинских политзаключенных. Об этом сообщил в Facebook посольство Великобритании в Украине. Посольство также обнародовало видео МИД Великобритании, в котором отмечается, что Россия еще удерживает более 70 украинских политзаключенных.