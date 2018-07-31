13:32 31.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Турчинов уверен, что Россия попытается влиять на результаты выборов в Украине в 2019 году

Россия будет пытаться внутри дестабилизировать Украину и влиять на результаты президентских и парламентских выборов в 2019 году.

Турчинов уверен, что Россия попытается влиять на результаты выборов в Украине в 2019 году

На сегодняшний день у них один из приоритетов – это внутренняя дестабилизация ситуации. Такое мнение во вторник, 30 июля, высказал журналистам секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Он также не исключил агрессивных действий, военных действий против нашей страны, когда они увидят, что другие формы не дают результатов.

По словам секретаря СНБО, Киеву известен расклад войск России вдоль украинской границы. Россия готовит их к активным военным действиям, поскольку та концентрация войск, которая происходит и на востоке и на юге нашей страны, свидетельствует о том, что Россия не снимает с повестки дня именно агрессивную военную форму давления на Украину, - заявил он, добавив, что другой вопрос - когда это может быть использовано, когда они могут начать масштабную провокацию.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Александр Турчинов заверил, что ВСУ намерены давать отпор агрессивным действиям врага.


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