13:07 31.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Турчинов предлагает сажать за закупки в России

Глава СНБО Александр Турчинов выступает за введение уголовной ответственности за государственные закупки в Российской Федерации.

Турчинов предлагает сажать за закупки в России

Об этом он заявил журналистам,  передает РБК-Украина.

В частности, Турчинов раскритиковал скандал с наградными значками, которые закупила "Укрзализныця" в России. Кроме того, он выступил за уголовную ответственность для конкретных людей, которые занимаются такими закупками.

При этом глава СНБО подчеркнул, что Украина не должна закупать у России то, что можна производить внутри страны.

Как сообщал "УРА-Информ", секретарь Национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что российского президента Владимира Путина ждет смерть от рук "христианских мстителей" Об этом он написал на своей странице Facebook.


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