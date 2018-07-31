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Трамп заверил, что санкции против России сохранятся

Все антироссийские санкции останутся в силе.

Трамп заверил, что санкции против России сохранятся

Они сохранятся в том виде, в каком они есть на сегодняшний день. Об этом в понедельник, 30 июля, объявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

По его словам, он ждет, что европейские партнеры представят конкурирующие с Россией проекты по газопроводам.

Мы уже ведем переговоры с ЕС о создании от девяти до 11 портов, за которые заплатят европейцы, чтобы мы могли поставлять сжиженный газ в разные части Европы. И это будет наиболее конкурентоспособно, - пояснил Трамп, добавив, что в очередной раз выступил с критикой в адрес Германии, отметив, что страна, на долю которой приходится около 1% оборонного бюджета НАТО, платит огромные деньги России за газ.

С США обращались очень нечестно. Мы вносили от 70% до 90% в бюджет НАТО. Это нечестно. Особенно если взять Германию. Они платят чуть более 1%, и они платят огромные деньги России. От нас ожидают, что мы будем защищать страны от России, но они платят России миллиарды и миллиарды долларов в сфере энергетики. Это нехорошая ситуация, - сказал Трамп.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Соединенные Штаты Америки никогда не признают российскую оккупацию Крыма. Штаты будут настаивать на территориальной целостности Украины. Об этом говорится в официальном заявлении государственного секретаря США Майка Помпео, опубликованном в среду, 25 июля.


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