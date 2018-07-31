С 31 июля Канада усложнила получение виз

В их число вошла и Украина. Как сказано в сообщении на сайте Министерства иммиграции Канады, с сегодняшнего дня, возможно, придется предоставить отпечатки пальцев и фото при подаче заявки на визу для посещения, если вы едете из Европы, Ближнего Востока или Африки.

На сайте также приводится перечень стран, гражданам которых с сегодняшнего дня необходимо будет сдавать биометрику.

Биометрические данные отныне будут требовать у заявителей на туристические визы, разрешения на работу, учебу и постоянное проживание или для получения статуса беженца в Канаде.

Биометрику не сдают дети до 14 лет и взрослые старше 79 лет. При этом биометрика будет собираться только раз в десять лет, независимо от продолжительности выданной визы.

Стоимость визы для одного человека составляет 85 канадских долларов или 65 долларов США. Для семей, которые подаются на визу одновременно, стоимость визы не будет превышать 170 канадских долларов или 130 долларов США.

В министерстве также пояснили, что сбор биометрических данных позволяет правительству Канады эффективно управлять идентификацией, облегчить обработку заявлений и упростить въезд для добропорядочных путешественников.

С 31 декабря 2018 года биометрические данные также будут сдавать граждане стран Азии, Океании, Северной и Южной Америки, - добавили в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в настоящее время Канада не готова к введению безвизового режима для Украины.