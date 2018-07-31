Русские тюремщики не пустили к Сенцову священника

Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

Отметим, Сенцова пытался посетить российский священник Григорий Михнов-Вайтенко, который имеет право посещать заключенных. Однако начальник Управления федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу Александр Новиков отказал ему, сославшись на то, что не видит целесообразности во встрече священника с украинским политзаключенным.

Как сообщал "УРА-Информ", уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова посетила в Бучанской колонии россиянина Алексея Седикова, который является заявленным в списке на посещение в Украине российского омбудсмена Татьяны Москальковой. Об этом сообщила сама Денисова на своей странице в Facebook. В этой колонии отбывает наказание за терроризм гражданин России Алексей Седиков.