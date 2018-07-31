13:51 31.07.2018 | Политика | Новости
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Премьер Италии заявил, что отмена санкций России не грозит

Премьер министр Италии Джузеппе Конте заявил, что отмены санкций России ждать не стоит.

Премьер Италии заявил, что отмена санкций России не грозит

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с лидером США Дональдом Трампом.

По словам Конте в данный момент снятие экономических ограничений с России сейчас немыслимо.

В свою очередь президент США отметил, что санкции в отношении России сохранятся в том виде, в каком они есть.

Отметим, что некоторые политики и политические силы в Италии неоднократно высказывались за отмену антироссийских санкций.

Как сообщал "УРА-Информ", власти Италии в текущем году пересмотрит вопрос об отмене санкций против РФ. Об этом в беседе с ТАСС заявил вице-премьер, глава МВД Италии Сальвини. По мнению политика, санкции не приносят пользы, в том числе итальянской экономике.


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