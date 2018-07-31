Премьер Италии заявил, что отмена санкций России не грозит

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с лидером США Дональдом Трампом.

По словам Конте в данный момент снятие экономических ограничений с России сейчас немыслимо.

В свою очередь президент США отметил, что санкции в отношении России сохранятся в том виде, в каком они есть.

Отметим, что некоторые политики и политические силы в Италии неоднократно высказывались за отмену антироссийских санкций.

Как сообщал "УРА-Информ", власти Италии в текущем году пересмотрит вопрос об отмене санкций против РФ. Об этом в беседе с ТАСС заявил вице-премьер, глава МВД Италии Сальвини. По мнению политика, санкции не приносят пользы, в том числе итальянской экономике.